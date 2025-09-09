Yozgat ve ilçelerinde Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çocukların korunması, suça sürüklenmelerinin ve kaybolmalarının önlenmesi amacıyla okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde okul çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, araçlar tek tek kontrol edildi. Servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları incelendi. Ekipler, servilerde bulunan öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlattı.

"Çocuklarımızın Güvenliği Önceliğimiz"

Ekipler, kamu düzeninin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, "Yozgat il sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini her türlü zararlı alışkanlıklardan, korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri çerçevesinde; şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz ve benzeri olayların önüne geçilmesi amacıyla okullarda toplanan kişilerin kimlik kontrolleri yapılarak okul ile ilişiği olmayanların uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu göz önünde bulundurularak emniyet ve trafik tedbirleri alınmıştır" dedi.

Yapılan denetimlerde, servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları kontrol edildi. Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimliğini kontrol ederek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Ekiplerinin okul önlerindeki denetimlerinin süreceği bildirildi.