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Çocukluk döneminde görülen kansızlık şikâyetlerine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fevzi Akdemir, “Kansızlık özellikle çocukluk çağlarında gelişme geriliği, kilo alamama, okul performansında düşüklük, sık hastalanma ile kendini gösterebilir. Kansızlık beslenme bozukluğu gibi basit nedenlerle olabildiği gibi çok ciddi bazı hastalıkların da habercisi olabilmektedir” dedi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Akdemir, kansızlık hakkında açıklamalarda bulundu.

"DOĞUMSAL VEYA GENETİK OLABİLİR"

Kansızlığın tanımını yapan Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, “Dokulara ve organlara yeterli oksijeni taşıyacak miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi ya da hemoglobin olmaması durumuna anemi ya da kansızlık adı verilir. Hemoglobin değerinin desilitrede kadında 12 erkekte 14’ün altında olması durumu laboratuvar olarak kansızlık teşhisini koydurur. Kansızlık doğumsal ve genetik nedenlerle olabildiği gibi sonradan edinilmiş hastalıkların yansıması olarak da oluşabilir” diye konuştu.

"HÜCRELERDE BOZUKLUK KANSIZLIK SEBEBİ"

Kansızlığın çok fazla nedene bağlı gelişebileceğini fakat temelde dört temel sebebinin olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, “Herhangi bir sebepten dolayı kan kaybı, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde bozukluk ya da eksikliğe rastlanıldığında kansızlıktan bahsedebiliriz. Kırmızı kan hücrelerinin yapımı için elzem olan mineraller ve vitaminlerin eksik alımı ya da emilimi eksikliği ve kırmızı kan hücrelerinin hızlı yıkımına neden olan kadınlarda adet kanamaları, mide-bağırsak sisteminde kanamalar kansızlığa sebep olabilir. Pıhtılaşma hücreleri ya da faktörlerin azalması, kemik iliğinde kan hücresi üretiminin yetersiz olması ya da olmaması, çeşitli kemik iliği kanserleri, hamilelik, ergenlik, çok ileri yaş gibi birçok tehlikeli ya da çok hafif hastalık ve durumların seyrinde anemi görülebilir” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, kansızlık teşhisinde hemogram adı verilen tam kan sayımından faydalanıldığını söyledi.

"CİLTTE SOLUKLAŞMAYA DİKKAT"

Kansızlığın (aneminin) en yaygın sebebinin demir eksikliği anemisi olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, “Kansızlığın aplastik, hemolitik, megaloblastik, pernisiyöz gibi alt tipleri mevcuttur. Kansızlığın tipi derecesi, sebebi veya kişinin genetik durumuna göre farklılık göstermektedir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, kansızlık belirtilerini şu şekilde sıraladı: “Halsizlik, bitkinlik, çabuk yorulma, ciltte soluklaşma, baş dönmesi, iştahsızlık, isteksizlik, bazen çarpıntı, ellerde ve ayaklarda soğukluk, ısınamama, hafif aktivitede bile nefes darlığı gelişmesi, cinsel isteksizlik, sinirlilik ve uykuya meyil, saçlarda güçsüzlük ve dökülme, tırnakların kırılgan hale gelmesi, gıda dışı şeyleri yemeye karşı istek gelişmesi (pika)."

"GELİŞME GERİLİĞİNE YOL AÇABİLİR"

Çocukluk döneminde görülen kansızlık şikâyetlerine değinen Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, “Kansızlık özellikle çocukluk çağlarında gelişme geriliği, kilo alamama, okul performansında düşüklük, sık hastalanma ile kendini gösterebilir. Kansızlık beslenme bozukluğu gibi basit nedenlerle olabildiği gibi çok ciddi bazı hastalıkların da habercisi olabilmektedir. Dolayısıyla, kansızlık semptomlarından bir ya da birkaçını yaşayan hastalarımızın bu konuda bir hekimden profesyonel yardım alması gerekir” ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ET KANSIZLIĞA İYİ GELEBİLİR"

Son olarak kansızlığa iyi gelen besinlerden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, “Kırmızı et, yumurta, tavuk, böbrek ya da karaciğer gibi sakatatlar, kuru üzüm, tahin helvası, muz, kavun gibi gıdalar kansızlığa iyi gelen besinlerdir” diyerek sözlerini noktaladı.