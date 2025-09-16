Yumurta fiyatlarındaki artış, okulların açılmasıyla birlikte gündeme geldi. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, velilerin çocuklarının beslenme çantalarına haşlanmış yumurta koymasının talebi artırdığını belirtti.

Ağaoğlu, tüketicilerin özellikle günlük beslenmede yumurtayı tercih ettiğini, bunun fiyatları yükselten faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

Yaz sonunda 30’lu yumurta kolilerinin 90-100 TL’ye kadar gerilediği dönemin ardından, Eylül ayı ile birlikte fiyatlar önce 125-135 TL’ye, ardından 150 TL’ye yükseldi. Şu anda 170-180 TL bandında seyreden fiyatlar, bazı satış noktalarında 200 TL’yi geçti.

Ağaoğlu, fırsatçı zamlara karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Geçen hafta 150 TL’ye alınan bir ürünün, bu hafta 180 TL’ye satılması durumunda Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca tüketicilere, temel gıda ürünlerini alırken fiyatları kontrol etmeleri için marketfiyati.org.tr uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini önerdi.