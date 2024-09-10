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Jandarmadan yapılan açıklamada, “09 Eylül 2024 tarihinde Saray Yibitaş İlköğretim Okulu çevresinde denetimler yapıldı. Faaliyet esnasında velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize uyarılarda bulunulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik toplum destekli denetim faaliyetlerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Jandarma ekipleri Yerköy’e bağlı Saray Yibitaş İlköğretim Okulu çevresinde denetim yaptı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının açılmasının ardından okul çevresinde denetim gerçekleştirildi.

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