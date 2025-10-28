Valilik okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde…

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 gecesi meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem kent genelinde endişe yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.48’de gerçekleşen sarsıntı çevre illerde, özellikle İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa’da da hissedildi.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti. İlk büyük depremin ardından saat 22.50’de 4,2, 22.51’de 4,0 ve 23.04’te 4,2 büyüklüğünde artçılar kaydedildi. Yetkililer, gece boyunca 4’ün altında çok sayıda küçük depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Balıkesir Valiliği, yaşanan gelişmelerin ardından olası risklere karşı tedbir amaçlı olarak kent genelindeki tüm okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, vatandaşların güvenliği için hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve ekiplerin sahada incelemelere devam ettiği belirtildi.

Valilik ayrıca, vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri ve resmi kurumların yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Sındırgı merkezli depremin ardından bölgede AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri teyakkuza geçti.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak bazı binalarda çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Hasar tespit çalışmalarının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.