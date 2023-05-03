Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" hazırlandığı müjdesini verdi.

Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı kapsamında Güvenilir Gıda ve Beslenme Yönetim Sistemi ile 81 ilde okulları belgelendirip okul gıda işletmelerinin alt yapı standartları güçlendiriliyor.

Millî Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin sağlıklı beslenmeye yönelik beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığı artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" hazırlandı.﻿

Bilindiği üzere okul çağı, çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal büyüme ve gelişmelerinin hızlandığı, beslenme alışkanlıklarının geliştiği, sağlıklı yaşamın temellerinin atıldığı önemli bir döneme karşılık geliyor. Çocuğun sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgi ve davranışı önce aile çevresinde gelişir, sonra gerek okul öncesinde, gerekse okul yıllarında öğretmenlerinin ve çevresel etmenlerin etkisiyle belirginleşiyor. Okul çağında çocukların enerji ve besin ögelerinin dengesiz alımı büyüme ve gelişmeyi ve okul başarısını olumsuz yönde etkiliyor.

Dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite yetişkin dönemdeki obezite, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi birçok kronik hastalığa zemin hazırlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu bağlamda okul öncesinden ortaöğretime kadar çocukların geleceğe güvenle adım atmaları; fiziksel, bilişsel, sosyal, büyüme ve gelişmelerinin dengeli olması için Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nı hayata geçiriyor.

Proje kapsamında okul bahçeleri ve koridorlarında aktiviteler planlayıp fiziksel uygunluk karnesi hazırlayarak öğrencilere sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediliyor.

Böylece beslenme menüleri ve takvimi, özel durumlarda beslenme, kurumsal standardizasyon ve belgelendirme çalışmaları ile sağlıklı yemek yeme kültürünün topluma eğitim yoluyla yayılımı hızlandırılıyor.

Güvenilir Gıda ve Beslenme Yönetim Sistemi ile 81 ilde okulları belgelendirip okul gıda işletmelerinin alt yapı standartları güçlendiriliyor.

Okul bahçelerinde organik üretimlerin yapılması ve biyobozunur atıklardan kompost oluşturulması teşvik edilerek sağlıklı yaşam sürecine öğrenciler de katılıyor.

Kamu spotu, internet sitesi, afişler ve bilgilendirici broşürler ile öğrenciler beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıklı gıda konularında bilgilendirilirken onlara doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılıyor.

ÖBA ve EBA ile öğretmen ve öğrencilere beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleri verilirken, okul kantin çalışanlarına, beslenme ve gıda alanında görevli bütün taraflara özel eğitimler veriliyor. Halk eğitim merkezlerinde düzenlenen aile farkındalık eğitimleri ile sağlıklı beslenmeyi sosyal yaşamın rutini hâline getiriliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, böylece tip 1 diyabet, çölyak ve laktoz intöleransı gibi özel durumlara sahip çocuklar için beslenme ve fiziksel aktivite önerileri sunarak mutlu bir geleceğe ışık tutuyor.

Program kapsamında şimdiye kadar pilot okul program yürütücüleri, rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezlerinde psikolojik danışmalar, pilot okul beden eğitimi öğretmenleri, pilot okul müdürleri, İlçe MEM Şube Müdürleri, İlçe MEM İş Güvenliği Uzmanları, İl İlk Yardım Eğitimi Mesul Müdürleri, Pilot Okul Aşçıları, Pilot Okul Kantin Çalışanlarında oluşan 7 bin 594 kişiye eğitimler verildi. 239 bin 303 öğrenciye ise İlk Yardım Farkındalık Eğitimi verildi.

“5 MİLYON ÖĞRENCİYE DESTEK SAĞLANDI”

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde; öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeye yönelik beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığı artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı hazırladık. Program kapsamında 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar bin 320 pilot okulda, 360 bin 708 öğrenci ile 36 bin 40 öğretmenimizin eğitim almasını planlıyoruz" dedi.

Özer, Bakanlık olarak 5 milyon öğrenciye okul yemeği desteği sağladıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizi sağlıklı öğünlerle buluştururken proje kapsamında yer alan okullarda görevlendirilen rehber öğretmen, okul sağlığı hemşireleri ve beden eğitimi öğretmenlerimizle öğrencilerimiz daha sağlıklı bir geleceğe adım atacak" değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi