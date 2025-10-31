İki 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. E.D. isimli öğrenci, sabah saatlerinde okul yolunda sınıf arkadaşı M.A.’yı boynundan bıçakladı.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olay, sabah saatlerinde Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı okulda eğitim gören E.D. (13) ile M.A. (13) arasında bir süredir devam eden tartışma, okul yolunda şiddete dönüştü.

Sabah Saatlerinde Pusuya Yattı

İddiaya göre, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle öfkelenen E.D., sabah saatlerinde bıçakla evden çıkarak sınıf arkadaşını beklemeye başladı.

Saat 09.00 sıralarında M.A.’nın sokağa girmesiyle birlikte E.D., park halindeki araçların arasından çıkarak arkadaşının önünü kesti. Kısa süren bir sözlü tartışmanın ardından E.D., elindeki bıçakla M.A.’yı boynundan yaraladı.

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralı Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Saldırının ardından boynunu tutarak kaçan M.A., çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Boyun bölgesine iki dikiş atıldığı öğrenilen M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Saldırgan E.D. Gözaltında

Olay sonrası kaçan E.D., kısa sürede Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Küçük yaştaki saldırgan hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı. E.D.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

“Katliam” Tehdidi İddiası Araştırılıyor

Olayın ardından ortaya atılan bir iddia ise soruşturmayı derinleştirdi.

E.D.’nin saldırıdan önce okulda bazı arkadaşlarına, “Yarın sabah okulda katliam olacak” diyerek tehditte bulunduğu öne sürüldü.

Bu sözleri duyan M.A.’nın, arkadaşını öğretmenlere ve çevresine haber vererek uyarması üzerine iki öğrenci arasındaki gerginliğin arttığı öğrenildi.

Polis ekipleri, bu iddiaları da incelemeye alarak olayın arka planına ilişkin soruşturmayı genişletti.

Okul ve Aileler Şokta

Olayın ardından okul yönetimi ve veliler büyük endişe yaşadı. Eğitimciler, çocuklar arasında son dönemde artan şiddet eğilimine dikkat çekerek, psikolojik destek ve rehberlik çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti.

Ailelerin ise olay sonrası çocuklarını rehberlik servisine yönlendirdiği öğrenildi.