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Devlet, çocukları okula giden ailelere aylık 750 TL eğitim desteği sağlıyor. Bu yardım paketi, eğitim masraflarını hafifletmeyi ve ailelerin çocuklarının eğitimine daha fazla odaklanmalarını amaçlıyor. Peki, başvuru şartları ve detaylar nelerdir? İşte merak edilen tüm bilgiler:

AİLELERE NEFES ALDIRACAK DESTEK: AYLIK 750 TL BURS İMKANI

Devlet, çocuklarının eğitimi için çabalayan ailelere destek eli uzatıyor. Ortaokuldan liseye kadar tüm seviyelerde okula giden çocuğu olan aileler bu burs programından yararlanabilecekler. İhtiyaç sahibi ailelere aylık 750 TL olarak ödenecek bu burs, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilecek bir sistemle dağıtılacak.



BAŞVURU SÜRECİ VE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden veya il/ilçe vakıflar genel müdürlüklerine başvurarak yapılabilecek. İnternet üzerinden başvurular için gerekli başvuru formu ve kılavuz finans7.com adresinde bulunuyor. Ancak, başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Başvuruda bulunacak öğrencilerin:

Kamudan karşılıksız eğitim yardımı ve burs almıyor olmaları,

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden muhtaç aylığı almıyor olmaları,

Resmi okullarda örgün eğitim alıyor olmaları,

Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.



DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE BURS ÖDEMELERİ

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ihtiyaç sahibi aileler belirlenecek ve bu ailelerin çocukları için aylık 750 TL karşılıksız burs ödemesi yapılacaktır. Bursların ailelere zamanında ve eksiksiz bir şekilde ulaştırılması için yetkililer, sistematik ve düzenli bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti. Başvuruları kaçırmamak için ilgili resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!