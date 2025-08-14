Yeni dönemde geçerli olacak okul servis ücretleri için zam talepleri belli oldu. Yozgat’ta da zam uygulanacak mı?

İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıkladı. Ankara'da yüzde 50 zam talep edilirken İstanbul'da oran yüzde 35 oldu. Ankaralı servisçiler yılbaşında zam alamadıkları için yüzde 50'lik taleplerinin olduğunu söyledi.

Okul Servis Ücretleri Ne Kadar Olacak?

0-3 kilometrede 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya çıkacak. 3-6 km öğrenci taşıma ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselecek.

Veliler Fiyatlardan Memnun Mu?

Veliler, okul tercihlerini yaparken maliyet ve zaman tasarrufu nedeniyle mesafeye dikkat etse de servisçilerin istedikleri tutarlar yüksek bulunuyor.

Servis Şöförleri Zam Taleplerine Ne Diyor?

Servis aracı sahipleri de bu ekonomik şartlar altında zor geçindiklerini söyleyerek zammın gerekli olduğunu savunuyor.

Kredi kartı borç taksitlerini ödeyemediklerini dile getiren servisçiler, ev geçindirdiklerini ve çocuk okuttuklarını belirterek aynı döngü içinde bulunduklarını vurguluyor.

Zam oranları konusunda son sözü, belediye meclisleri verecek.

Yozgat’ta Da Zam Uygulanacak Mı?

Yozgat için henüz belli bir zam oranı gündemde olmazken eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte zam talebi gelecek mi soruları gündemde.