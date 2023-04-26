Ankara’da düzenlenen Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) Derneği ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine üstün fedakârlık madalyası takdim etti.

Ankara’da bulunan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde devlet üstün fedakârlık madalyası tevcih töreni yapıldı.

Törende, deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi devlet üstün fedakârlık madalyası ve nişanı tevcihine layık görüldü. Eskişehir'den de fedakârlık madalyası almaya layık görülen Dorlion Arama Kurtarma Derneği ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tören için salonda yerlerini aldı. Dorlion Arama Kurtarma Derneği'ni temsilen törene katılan Dernek Başkanı Abdullah Aydıngör ve Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekibi adına ekip lideri Ercan Temel, üstün fedakârlık madalyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılan protokol üyeleri ve arama kurtarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İHA