Oktay, 24 yıl önce bugün yaşadığımız sarsıntı ülkemizi, milletimizi büyük bir üzüntü ve yasa boğduğunu söyledi.

Oktay yaptığı açıklamada, “17 Ağustos Depremi ve asrın felaketi 6 Şubat depremleri başta olmak üzere ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehirlerimizi bir an önce afetlere dirençli hale getirip, Türkiye’nin gerçeği olan depremlerle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir