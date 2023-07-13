Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 13 Ekim 2020'de partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.
KILIÇDAROĞLU, OKTAY'A TAZMİNAT ÖDEYECEK
Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fuat Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Fuat Oktay'ın, yargılama sonrası alacağı tazminatı deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için bağışlayacağı öğrenildi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il zarar görmüş; 50 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken, binlerce insan evsiz kalmıştı. Hükümetin ve vatandaşların bölgeye yardımları aralıksız sürüyor. Haber Merkezi