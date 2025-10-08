Oktay Ekinci Kimdir?

1999 Aksaray doğumlu Oktay Ekinci, 1.81 metre boyunda ve oyunculuk kariyerine 2018 yılında katıldığı “Geleceğin Starı” yarışmasıyla başladı. Lise eğitimini Somuncu Baba Lisesi’nde tamamlayan Ekinci, üniversite öğrenimini ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda sürdürüyor. Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu’ndan 1. kademe antrenörlük belgesi sahibi olan oyuncu, Pozitif Atölye’de oyunculuk eğitimi aldı.

39 bin kişi Arasından İlk 16’ya Girdi

Geleceğin Starı yarışmasında 39 bin kişi arasından ilk 16’ya giren Ekinci, jüri üyeleri Hamdi Alkan, Nurgül Yeşilçay ve Fırat Parlak’ın beğenisini topladı. 2019 yılında Kanal D’de yayımlanan “Leke” dizisinde Kerem karakterine hayat verdi. Ardından, 2022 yılında “Duy Beni” ve TV8’in “Kadere Karşı” dizisinde rol aldı. Aynı yıl “Aşk Yarası” adlı yapımda da yer aldı.

Hangi Projede Yer Alacak?

Oyuncunun, 2025 Eylül ayında ATV’de yayınlanması planlanan “Kızgın Topraklar” dizisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bu projede Yağmur Yüksel, Taha Baran Özbek, Batuhan Sezer, Yaprak Medine, Neslihan Acar, Yalçın Dümer ve Münir Can Cindoruk gibi isimlerle birlikte rol alacak.

Sevgilisi Kim?

Son günlerde, Oktay Ekinci’nin, yeni dizideki rol arkadaşı Yağmur Yüksel ile ilişkisi olduğu iddiaları gündemde yer aldı. Ancak ikiliden bu konuda henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ekinci’nin rol aldığı başlıca projeler arasında 2018’de “Geleceğin Starı”, 2019’da “Leke”, 2022’de “Duy Beni” ve “Kadere Karşı” ile 2025 yılında başlayacak olan “Kızgın Topraklar” dizisi bulunuyor.