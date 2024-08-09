Türkiye'nin gündemine oturan Ankaralı Okşan Öztürk, sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi. Vatandaşlar, Okşan Öztürk'ün kim olduğunu, nereli olduğunu ve mesleğini öğrenmek için arama motorlarında yoğun bir araştırma yapıyor. Peki, Ankaralı Okşan Öztürk kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Diyarbakırlı iş insanı Muhammed Yakut'un açıklamaları sonrası, Türkiye Ankaralı Okşan'ın kimliğini sorgulamaya başladı. Yakut, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gökçek hakkında yaptığı bir açıklamada, "Senin babanın (Melih Gökçek) Ankaralı travesti Okşan ile olan ilişkisini açıklarsam ne baban ne anan sokağa çıkamaz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Ankaralı Okşan Öztürk, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

OKŞAN ÖZTÜRK HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Diyarbakırlı iş insanı Muhammed Yakut'un bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamalar, Ankaralı Okşan Öztürk'ü gündeme taşıdı. YouTube'da paylaşılan bir video ile gündeme gelen Okşan Öztürk, birçok iddiayla birlikte merak konusu oldu.

Henüz Ankaralı Okşan Öztürk hakkında net bilgiler bulunmamakla birlikte, sosyal medyada ve arama motorlarında "Ankaralı Okşan Öztürk kimdir?" sorusu en çok aratılan başlıklardan biri haline gelmiş durumda.