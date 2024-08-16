Okan Konuralp, 9 Şubat 1973 tarihinde Adapazarı'nda doğmuştur. Sosyoloji eğitimi alarak mezun olan Konuralp, gazetecilik kariyerinde önemli başarılar elde etmiştir. Babası Fuat, annesi ise Nermin'dir.

Konuralp, 1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998 yılında, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın Araştırmacı Gazetecilik Programını tamamlayarak gazetecilik kariyerine adım atmıştır. Aynı yıl "Kendini Anımsayan Adapazarı" belgeseli ile Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Belgeseli Ödülü'nü kazanmıştır.

Uzun yıllar Tempo Dergisi ve Hürriyet Gazetesi'nde Parlamento Muhabirliği yapmış olan Konuralp, Diyanet, İslami Hareketler, Siyasi Partiler, Kürt Sorunu ve Azınlıklar gibi konularda yaptığı çalışmalar ve yazı dizileriyle tanınmıştır. 2015-2020 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür.

Okan Konuralp, H. Gökçen Çamlıyurt ile evlidir ve çiftin Aren ve Mavi adında iki çocuğu bulunmaktadır. 11 Mart 2020 tarihinde CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilmiştir.

Gündemdeki Tepki: 16 Ocak 2014 tarihinde Twitter üzerinden PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak "Tarz hiç fena değil..." yorumunu yapan Okan Konuralp, sosyal medyada büyük bir tepkiye neden olmuştur. Bu paylaşımın ardından Konuralp'ın kim olduğu ve kariyeri hakkında detaylar merak konusu olmuştur.