Galatasaray'da Süper Kupa maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk, Hakim Ziyach ve Wilfried Zaha ile özel görüştü. İki futbolcuyu da bir konuda özel olarak uyaran Okan Buruk'un yapılan top kayıplarına dikkat çektiği belirtildi.

Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma son uyarılarını yapıyor.

Galatasaray, Süper Kupa maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kritik uyarılarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Deneyimli hoca, Beşiktaş ile oynanacak olan zorlu mücadele öncesinde Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Buruk, iki futbolcuyu da özellikle top kayıpları konusunda uyardı.

Okan Buruk, takıma yaptığı son uyarılarda rakibin geçiş hücumlarına dikkat çekti. Top kayıplarının bu tür hücumlarda tehlike yaratabileceğini belirten Buruk, takımının geçişlerde daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Milliyet'in haberine göre, Okan Buruk, Ziyech ve Zaha'ya sezon boyunca kendilerinden yüksek beklentiler olduğunu ifade etti.

İki futbolcunun da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyleyen Buruk, "Top kayıplarına dikkat etmeliyiz. Beşiktaş, geçiş hücumlarını kovalayacaktır." dedi.