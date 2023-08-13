Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından, "Daha kaliteli işler yapabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Hem sakatlıklar hem sıcak havanın etkisi oyuncular üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Maçın geneline baktığımızda daha kaliteli işler yapabilirdik. Zaman zaman kalitemizin altında top kayıpları yaptık. Ama her şeye rağmen bugünü kazanarak bitirmemiz gerekiyordu" dedi.

"Kazanarak başlamak istiyorduk"

Her şeye rağmen maçı kazanarak bitirmeleri gerektiğini ifade eden Buruk, "Sezonun ilk karşılaşması, burada kazanarak başlamak istiyorduk. 4 gün önce oynadığımız Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı sonrası ona yakın bir 11 ile başladık. Oyunun genelinde net pozisyonlara girsek de rakibimize verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimiz, maçın son dakikasına kadar mücadele etti. Zorlu hava şartları vardı, tüm futbolcular için sıcaklık çok yüksekti. Zaman zaman oyunu engelledi. Özellikle ikinci devre çok fazla oyun durdu. Hem sakatlıklar hem sıcak havanın etkisi oyuncular üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Maçın geneline baktığımızda daha kaliteli işler yapabilirdik. Zaman zaman kalitemizin altında top kayıpları yaptık. Özellikle rakip kaleye yakın yerlerde skora daha net şekilde gidebilecek aksiyonlar alabilirdik. Bugünün genelinde tabii ki ilk maç, hazırlanan bir takımız. Çok fazla geç gelen oyuncularımız var, ilk defa oynayan oyuncularımız var. Ama her şeye rağmen bugünü kazanarak bitirmemiz gerekiyordu. Kazanamadığımız için üzgünüz. Salı günü bir maç daha oynayacağız. Orada inşallah turu geçerek hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bir sonraki maç daha iyi duruma geliyoruz, ondan sonraki maçta daha iyi duruma geleceğiz. Hedefimiz tabii ki hem Şampiyonlar Ligi’ne girmek hem de ligdeki geçen seneki şampiyonluğu tekrar yaşamak. O yüzden bu oyunun daha üzerine koymamız gerekiyor. Galatasaray taraftarının beklentisi de bu oyunun daha üstü. Önce oyuncuları sonra oyunumuzu daha da geliştireceğiz" diye konuştu. İHA