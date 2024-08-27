Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Özyakup, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda emeklilik kararını paylaştı. Beşiktaş'ın eski oyuncusunun bu kararı, spor camiasında üzüntüyle karşılandı. İşte, Oğuzhan Özyakup'un hayatı ve kariyeri hakkında bilmeniz gerekenler:

OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

Oğuzhan Özyakup, 23 Eylül 1992'de Hollanda'nın Zaandam kentinde doğdu. Orta saha oyuncusu olarak bilinen Özyakup, Hollanda ve Türkiye milli takımlarında önemli görevler üstlendi. Futbol hayatına AZ Alkmaar'da başladıktan sonra Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'deki başarılarının ardından, 2012 yılında Beşiktaş'a transfer olarak Türkiye'ye adım attı.

KARİYERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

ARSENAL:

2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında FA Youth Cup ve Premier Academy League şampiyonu oldu.

2011-2012 sezonunda, ilk Premier League maçına çıktı.

BEŞİKTAŞ:

2012'de Beşiktaş'a transfer oldu ve kulüpte büyük başarılar elde etti. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

2016-2017 sezonunda, 24 Süper Lig maçında 8 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.

Fortuna Sittard:

2022'de Fortuna Sittard'a transfer oldu ve burada 2024 yılında futbol kariyerini sonlandırdı.

ULUSLARARASI KARİYER

Özyakup, Hollanda'nın U-17 ve U-19 takımlarında kaptanlık yaptıktan sonra Türkiye milli takımına geçiş yaptı. Türkiye U-21 takımında 7 maçta 2 gol attı ve A milli takımda 42 maça çıkarak 1 gol kaydetti. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da ülkesini temsil etti.

OĞUZHAN ÖZYAKUP VE DEMET ÖZDEMİR

Oğuzhan Özyakup'un özel hayatı da sıkça gündeme geldi. 2017 yılında Demet Özdemir ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Ayrılığın ardından Özyakup'un eski sevgilisi Demet Özdemir'i rahatsız ettiği yönündeki haberler sosyal medyada geniş yankı buldu. Özyakup, bu iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Oğuzhan Özyakup'un futbol kariyerindeki başarıları ve kişisel yaşamı, spor dünyasında geniş bir ilgiyle takip edildi. Futbolun yanı sıra sosyal medyada da sıkça yer bulan Özyakup, spor dünyasında önemli bir isim olarak anılmaya devam edecek.