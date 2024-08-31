Son günlerde sosyal medyada yaptığı hakaret içerikli paylaşımlarla gündeme gelen Oğuzhan Atsız hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Oğuzhan Atsız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu iddialarıyla dikkat çekti.

Oğuzhan Atsız, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarıyla gündeme geldi. İstanbul doğumlu olan Atsız, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Oğuzhan Atsız kimdir? Nereli, kaç yaşında ve tutuklandı mı? İşte detaylar...

OĞUZHAN ATSIZ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Oğuzhan Atsız, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Gençlik yıllarında çeşitli derneklerde projelerde yer aldı ve bir dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştı. Sosyal medya üzerinden CHP propagandası yapmanın yanı sıra, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı tehdit eden paylaşımlar da yaptığı belirtiliyor. Ayrıca, Twitter hesabında Mansur Yavaş hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle işten çıkarıldığı iddia edilmiştir.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE SORUŞTURMA

Oğuzhan Atsız’ın sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine yönelik hakaretler içeren paylaşımlar yaptığı öne sürüldü. Bu paylaşımlar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atsız’ın gözaltına alındığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Oğuzhan Atsız’ın, ünlü Türk yazar Nihal Atsız’ın oğlu olup olmadığı konusundaki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Nihal Atsız’ın çocukları Yağmur Atsız, Buğra Atsız ve Kaniye Atsız’dır. Oğuzhan Atsız, Nihal Atsız’ın çocuğu değildir.

TUTUKLANMA DURUMU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oğuzhan Atsız hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atsız’ın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Oğuzhan Atsız’ın durumu ve yasal süreç hakkında gelişmeler takip ediliyor.