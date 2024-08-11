Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Oğuzhan Alpdoğan, son dönemde internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Oyunculuk eğitimi olmamasına rağmen, çektiği videolarla büyük beğeni toplayan Alpdoğan, özellikle mizahi içerikleriyle tanınıyor. Son olarak Instagram hesabının kapatılmasıyla gündeme gelen fenomen, bu durumu resmi X hesabından duyurdu. Peki, Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın biyografisi ve kariyeri hakkında merak edilenler...

INSTAGRAM HESABI KAPATILAN OĞUZHAN ALPDOĞAN KİMDİR?

1993 yılında İzmit'te doğan Oğuzhan Alpdoğan, sosyal medya fenomeni olmadan önce babasıyla birlikte inşaatlarda alçı boya işleri yaparak geçimini sağlıyordu.

Bunun ardından 7 yıl boyunca demir çelik fabrikasında çalışan Alpdoğan, sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede popülerlik kazandı. Özellikle "Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" repliğiyle tanınan Alpdoğan, Instagram'da 1,5 milyon takipçiye ulaştı.

Şu an 30 yaşında olan fenomenin bekar olduğu biliniyor.

Son dönemde, Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesiyle ilgili yaşadığı sorunlar sosyal medya gündeminde geniş yer buldu.

Alpdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Instagram hesabımı hiçbir şey yok iken kalıcı kapatmış. Yetkililer açın, içeride bir buçuk milyon takipçi kaldı" sözleriyle durumu ifade etti.