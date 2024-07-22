Özmen, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur ve üniversiteden mezun olduktan sonra iş dünyasında önemli başarılar elde etmiştir.

ÖZGE ÖZACAR VE OĞUZ ÖZMEN'İN İLİŞKİSİ

Özge Özacar ve Oğuz Özmen'in ilişkisi, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla başladı. İkili, ortak arkadaşlar sayesinde tanışmış ve bu tanışma, ciddi bir değişime dönüşmüştür. Çiftin, özellikle son dönemde İbiza'da kaldıkları tatil sırasında çekilen fotoğrafların sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Özge Özacar'ın dizideki başarılı performansı kadar, özel hayatı da dergi dünyasında büyük ilgi görüyor. Özacar ve Özmen çiftinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve anılar, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanıyor. Özacar'ın dizideki başarısı ve Özmen'in iş dünyasındaki başarıları, hem profesyonel hem de kişisel hayatlarını gündem.