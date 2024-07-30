Antalya'da yaşayan Oğuz Özkaya, evli ve iki çocuk babasıdır. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Özkaya, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’nun (TKKKF) başkanıdır.

Oğuz Özkaya, 27 yıllık Ulusal Irk Kanaryaları ve 10 yıllık Uluslararası (OMJ) hakemlik kariyeri boyunca 35 kez Türkiye Şampiyonu olmuştur. Yorkshre Kanaryası kategorisinde ise 6 Dünya Şampiyonluğu ve 4 Dünya üçüncülüğü elde etmiştir. Ayrıca, 2011 yılında Belçika'da ve 2018 yılında Hollanda'da düzenlenen COM Dünya Yarışmaları'nda Yorkshre Hakemliği yapmıştır.

Oğuz Özkaya'nın başarıları, kanarya yetiştiriciliği ve hakemlik konusundaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.