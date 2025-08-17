Bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Sürmeli Şenlikleri ile 21-24 Ağustos tarihleri arasında kültür, sanat ve eğlence dolu günler yaşayacak.

Şenlikler kapsamında Yozgatlı Oğuz Kazancık, da sahne alacak.

Oğuz Kazancık, 22 Ağustos Cuma günü Yozgatlı müzikseverlerle buluşacak.

Oğuz Kazancık kimdir?

Oğuz Kazancık, O Ses Türkiye 2025 sezonunda Hadise'nin takımında finale yükselerek geniş kitlelerin dikkatini çeken, dinamik ve çok yönlü bir sanatçıdır. Ankara doğumlu olan Kazancık, sadece güçlü bir solist olmakla kalmayıp, aynı zamanda vokal koçluğu ve aranjörlük alanlarındaki derin müzikal birikimiyle de öne çıkıyor.

Müziğin birleştirici gücüne inanan Kazancık, sahne enerjisi, şarkılara kattığı özgün yorumu ve dinleyiciyle kurduğu samimi bağ ile tanınıyor. Pop ve halk müziği eserlerini rock tınılarıyla harmanlayarak kendine has bir tarz yaratmıştır. Bu dinamik sahne performansları ve şovlarıyla izleyicilerin beğenisini toplamaktadır.

Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümündeki eğitimine devam eden sanatçı, aynı zamanda sahne deneyimini sürekli ileriye taşımaktadır. Bugüne kadar çeşitli müzik gruplarında solistlik yaparak edindiği tecrübeyle, Kültür Yolu Festivali gibi prestijli etkinliklerde unutulmaz müzik deneyimleri sunmaya hazırlanmaktadır.