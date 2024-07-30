Oğuz Atay, 12 Ekim 1934 tarihinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. İnebolu'da doğduğu ev ve sokağı onun ismiyle anılmakta olup, ilçede adına bir büst de yapılmıştır.

Eğitim hayatına Ankara Maarif Koleji’nde başlayan Oğuz Atay, 1957 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni de başarıyla tamamladı. Akademik kariyerine 1960 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (şimdiki adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak adım attı ve 1975 yılında doçent unvanını aldı. Mesleki anlamda önemli bir eser olan "Topografya" adlı kitabı kaleme aldı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayımlandı.

1970 TRT Roman Ödülü’nü kazanan Oğuz Atay, edebiyat dünyasında derin izler bırakan "Tutunamayanlar" eserini 1971-72 yıllarında yayımladı. Eserleri tiyatroda sahnelenen ve Türk Edebiyatı’na önemli katkılarda bulunan Oğuz Atay, maalesef sağlığında yeterince kıymet görmedi.

Beyninde çıkan bir tümör nedeniyle büyük projesi "Türkiye’nin Ruhu" isimli kitabını tamamlayamadan, 13 Aralık 1977 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Oğuz Atay’ın cenazesi Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’na defnedildi. Ölümünden sonra değeri daha iyi anlaşılan Oğuz Atay, günümüzde Türk edebiyatının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

Tutunamayanlar: 1972

Tehlikeli Oyunlar: 1973

Bir Bilim Adamının Romanı: 1975

Korkuyu Beklerken: 1975

Oyunlarla Yaşayanlar: 1972

Günlük: 1987

Eylembilim: 1998