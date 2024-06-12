Savcılık, Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini istedi. Mahkeme, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaları için sanıklara süre vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Ogün Samast, 'Silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla dava açıldığı 4. kez hakim karşısına çıktı. Savcı, duruşmada yaptığı mütalaada davanın zaman aşımından dolayı düşmesini talep etti. Peki Ogün Samast kimdir? Hrant Dibk cinayeti ile gündemden düşmeyen Ogün Samast kaç yaşında ve nereli? İşte tüm merak edilenler!

OGÜN SAMAST KİMDİR?

Ogün Samast, 28 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. 19 Ocak 2007 tarihinde, İstanbul'un Osmanbey semtinde bulunan Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos gazetesi binası önünde gazeteci Hrant Dink'i Yasin Hayal'in azmettirmesiyle öldürdü ve bu olayla kamuoyunun gündemine oturdu. Aslen Trabzonlu olan Samast, ortaokul mezunudur. Cinayeti işlediği sırada 17 yaşında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı.

Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra, Ogün Samast 20 Ocak 2007'de Samsun otogarında yakalandı ve 24 Ocak 2007'de tutuklandı. İlk olarak Kandıra F Tipi cezaevine konulan Samast, Şubat ayında Bolu F Tipi cezaevine nakledildi. Cezaevinde geçirdiği 16 yıl 10 ay süresince, davranışları ve kişisel gelişimi göz önünde bulundurularak, iyi halden dolayı koşullu salıverme kapsamında tahliye edildi. Şubat ayından bu yana cezasını Bolu F Tipi cezaevinde çeken Samast, saat 19.50'de tahliye edildi.

Ogün Samast'ın davasının zaman aşımı nedeniyle düşmesi talebiyle ilgili gelişmeler 16 Ekim'deki duruşmada netleşecek. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu davanın sonucunu hep birlikte göreceğiz.