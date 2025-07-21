2025 yılı öğretmen atamalarında ilk il dışı tayinlerde yaşanan mağduriyetlerin ardından, 11. Özellikle sıra tayini sistemi nedeniyle yer değişikliği yapamayan öğretmenlerin bu süreçte rahat nefes alması bekleniyor.

İlk Atamada Mağduriyet Yaşanmıştı

İlk il dışı tayinlerde sıra tayini sisteminin uygulanması, birçok öğretmeni mağdur etti. İl içi yer değiştirme hakkı kazanan öğretmenlerin kadroları boşaltması, bu kadroların il dışı atamalarda kullanılamamasına neden oldu. Bu durum, il dışı tayin bekleyen binlerce öğretmeni tercih yapamaz hale getirdi.

Özellikle özür grubu tayinleri ve il dışı yer değişikliği bekleyen öğretmenlerin önü kesildi. Hayal kırıklığı yaratan bu süreç, öğretmenler arasında büyük tepki topladı.

Öğretmen Adaylarına Umut Yeniden Yeşerecek

Gözler şimdi, 11 Ağustos tarihinde tamamlanacak olan sıra atamaları sonrası başlayacak ikinci il dışı tayin sürecine çevrildi. Bu yeni süreç, ilk yer değiştirme döneminde istedikleri tercihlere ulaşamayan ya da hiç tercih yapamayan öğretmenler için büyük bir fırsat olacak.

“İkinci il dışı” tayinler, öğretmenler arasında büyük sevinçle karşılanan bir gelişme olarak öne çıkıyor. Uzun süredir farklı illerde görev yapan ve memleketine ya da istediği bir bölgeye tayin bekleyen öğretmenler için bu süreç umut verici.

Her Öğretmen Bu Süreçten Fayda Göremeyecek

İlk tayin döneminde, istediği yer yerine daha uygun bir konum umuduyla tercih yaparak yer değiştiren öğretmenler için ikinci bir tercih hakkı tanınmayacak. Bu durum da başka bir mağduriyet alanı oluşturuyor.

Ağustos ayında başlaması beklenen bu ikinci atama süreci, öğretmenlerin görev yeri beklentilerinin karşılanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak ilk atamada istemeyerek yer değiştiren öğretmenlerin durumunun nasıl çözüleceği halen merak konusu.