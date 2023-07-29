Bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Başkan Kabayel, “MEB’den beklentimiz, hem bu adaletsizliği gidermesi hem de anayasal sorumluluğu doğrultusunda inisiyatif kullanmasıdır” dedi.

Başkan Kabayel açıklamasında şunları kaydetti: “MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Ancak 7433 sayılı kanunla kadroya geçen meslektaşlarımız başvuru hakkından faydalanamayacaklar. Bu kabul edilemez! Her zaman dediğimiz gibi, kadroya geçen öğretmenlerimizin, kadrolu diğer meslektaşlarının sahip olduğu hakları kullanamıyor olması adalet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Öte yandan aile birliğini sağlamak kamu idaresinin anayasal yükümlülüğüdür. MEB’den beklentimiz, hem bu adaletsizliği gidermesi hem de anayasal sorumluluğu doğrultusunda inisiyatif kullanmasıdır.” Haber Merkezi