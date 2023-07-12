4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencileri tercih heyecanı sardı.

Öğrencilerin tercih yapmaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise adaylarına yönelik 81 ilde ve ilçe merkezlerinde "tercih danışmanlığı" hizmeti başlattı.

Yozgat genelinde 189 merkezde 78 rehber öğretmen, LGS sonucu ile tercih yapacak öğrencilere destekte bulunacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tercih Danışmanlığı" hizmeti ile öğrenciler bilmediklerini danışmanlardan öğrenecek.

Yetkililerinden alınan bilgiye göre, 19 Temmuz'a kadar sürecek LGS tercih sürecinde, Yozgat genelinde 189, merkezde ise 78 rehber öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik görev yapacak.

Açıklanacak olan takvim doğrultusunda ise Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Danışmanlığının da başlayacağı söylendi. Bu kapsamda 116 merkezde 61 rehber öğretmen görev alarak öğrencilere tercih süresinde danışmanlık yapacak.

MERKEZE ZİYARET

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, tercih döneminde öğrencileri yalnız bırakmıyor. LGS tercihlerinde öğrencilerin doğru tercih yapmaları konusunda uyardı bulunan Yoldaş, “LGS tercih danışmanlığı süreçlerini gözlemlemek,istişarelerde bulunmak için Şehit Metin Aslan Ortaokulunu ziyarette bulunduk.Sürecin verimliliği için öğrencilerimize tavsiyelerde bulunduk. İnşallah öğrencilerimiz yapmış oldukları doğru tercihler ile istedikleri okullara gidebilecekler” dedi. Alpaslan Demir