Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, fakülte dekanları öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet törenlerinde fakültelerin dönem birincisi Emre Uygun ve Ercan Altındağ konuşması ile devam etti.

Ziraat Fakültesi dönem birincisi Emre Uygun konuşmasında “Bugün hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Üniversite hayatımız boyunca hem akademik hem kişisel anlamda bizden desteklerini esirgemeyen, bize yol gösteren, mesleğimizin önemini aşılayan fakültemizin birbirinden değerli hocalarına şahsım ve mezun arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu fakültede hepimiz güzel dostluklar ve anılar biriktirdik. Üniversite hayatımız boyunca yaşamış olduğumuz iyi kötü tüm deneyimlerimiz bizi hayata hazırladı. İnanıyorum ki Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinin sağlamış olduğu nitelikli eğitim ve geleceğe güvenle adım atabilmemiz için bize kazandırdığı tüm mesleki donanımlarla birlikte, bu fakültenin mezunları olarak Ziraat Mühendisliği mesleğini en güzel şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

2022-2023 eğitim-öğretim dönemi İlahiyat Fakültesi birincisi Ercan Altındağ ise yapmış olduğu konuşma da “Mezun olmanın haklı gururu ve heyecanı içindeyim. Bu süre zarfında en büyük teşekkürü bir karşılık beklemeden hem maddi hem manevi destek gösteren ailelerimiz hak ediyor. Üniversite hayatımız boyunca hem akademik hem kişisel anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen, bize yol gösteren, bu kutsal mesleğin önemini aşılayan saygı değer hocalarımıza şahsım ve siz değerli mezun arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“DONANIMLI BİRER ZİRAAT MÜHENDİSİ OLARAK UĞURLUYORUZ”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu ise konuşmasında şunları söyledi: “Yeni mezun genç meslektaşlarım, sizleri buradan donanımlı birer ziraat mühendisi olarak uğurluyoruz. Sizler, kararlılıkla başarıya yürüyen bir üniversitenin amfilerinde yeşeren filizlersiniz. Çok değerli mezunlarımız, bilimin ışığından hiç ayrılmadan, evrensel değerler çerçevesinde, milli ve manevi değerleri gözeterek görevinizi icra ettiğinizde, fakültemizde aldığınız eğitim daha anlamlı hale gelecektir. Bu aziz millet, bu yüce devlet, sizlerden, "Fikri hür, vicdanı hür" genç ziraat mühendislerinden hizmet beklemektedir. Her şeyin bu güzel ülke için olduğunu unutmayınız. Sayın hocalarım, mezunlarımızın gelişimi için gösterdiğiniz çaba katkıların en anlamlısıdır. Sevgili anneler, babalar, sevgili aileler... Dört yıl önce bize emanet etiğiniz çocuklarınızı buradan yolcu ederken, ben de onları Allah'a emanet ediyorum. Bilim ışığınızdır genç meslektaşlarım. Yolunuz açık olsun.”

“ÖĞRENCİLERİMİZ MEZUN ETMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ”

Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar da beş yıl süren ilahiyat eğitim ve öğretimini başarılı şekilde tamamlayarak 220 öğrenciyi mezun etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Dündar konuşmasında: “Sizler 5 yıl süren ilahiyat eğitim ve öğretiminizi başarılı bir şekilde tamamlayarak yeni bir sürece girdiniz. Bundan sonra, sadece öğrenen değil; hem öğrenen hem de öğreten olacaksınız. Gittiğiniz her yerde, bulunduğunuz her mahfilde, Yüce dinimiz İslam’ı insanlarımıza anlatarak, onları doğru bir şekilde bilgilendireceğinize inancımız tamdır. Öğrendiklerinizle hiçbir zaman yetinmeyip, her zaman öğrenmenin, kendinizi yenilemenin, azim ve gayreti içerisinde olacaksınız. Biliniz ki, eğitim ve öğretim, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi sizin bir yuvanızdır. Sizlere kapımızın her zaman açık olduğunu asla unutmayınız” dedi.

Rektör Yardımcısı Güngör Yılmaz da yaptığı konuşmada gelecek nesillerin gönül mimarları olacak sevgili öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kısa süreli de olsa dekanlık vekâletim oldu. Bu fakültenin adında Bilal Şahin olduğu için bu görevi diğer görevlerden çok farklı bir aşkla kabul ettim. İlahiyat fakültesi bizleri için, bu üniversite için Yozgat için ve ülkemizin geleceği için çok önemli. Rol model olmasıyla ilahiyat fakültesi mezunu olmanın sorumluluğu her daim üzerinizde olacak. Sadece gönül mimarı olmakla kalmayacağız. Bir ilahiyatçının çevre estetiğine, bir bina mimarisine, insan morfolojisine söyleyecek sözü yok mu zannediyorsunuz. Siz sadece gönüllerin değil her şeyin mimarısınız ve her şeyin mimarı olmaya layıksınız. Mezun olan bu arkadaşlarım inanıyorum ki geleceğe bu anlayışla yelken açıyorlar. Mezuniyetiniz hayırlı uğurlu olsun."

“MEZUNİYETLER ÖNEMLİ GÜNLERDİR”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da yaptığı konuşmada: “Mezuniyetler altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken önemli günlerdir. Dolu dolu geçen bu dört yılda pandemi gibi bazı kesintiler olsa da keyif alarak tamamladılar. Teori ve uygulama noktasında öğrencileri geleceğe hazırlama noktasında mücadele veren akademik kadromuza şükranlarımı sunuyorum. Bu ülkeye layık donanımlı ve nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmek adına var güçleriyle çalıştılar. Mustafa Kemal Atatürk ‘Milli ekonominin temeli ziraattır’ demiş. Hayatın temeli ziraattır. Beslenme barınma tarıma dayalı sanayi, ekosistem oluşturma vb. Neresinden bakarsanız bakın kökeni ziraata dayanmaktadır. Geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. Böyle bir alana insan yetiştiren bir Ziraat Fakültemiz var. Sevgili veliler sizler böyle bir alana hizmet vermek için birer nefer yetiştirdiniz. Şimdi ise onların mutluluğunu yaşıyorsunuz. Dünyadaki açlık sorununa, beslenme sorununa, tarım verimliliğine çare üretmek ve çözüm olabilmek adına kendinizi güncelleyerek bilgi ve becerilerinizi taze tutmayı birer şiar edinmeniz gerekir. Ülkemizin yarınlarının çok daha müreffeh olması adına sizin gibi insan gücüne önemli görevler düşüyor. Mezuniyetiniz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“MESLEK HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLEDİ”

Törene katılan Hayırsever İş insanı Bilal Şahin ise mezun olan öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki meslek hayatlarında başarı diledi.

Şahin konuşmasının devamında: “Geleceğin teminatı olan dinin temsilcilerini yetiştiren değerli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Ben bir Yozgat ve Türkiye sevdalısıyım. Vatanını, milletini bayrağını seven bir bireyim. Türkiye’nin her bölgesinde ihtiyaç duyulan her yere gerekli destekleri sağlamaktayım. Bu sevgim ölene kadar daim olacaktır” dedi.

Tören, dereceye giren öğrencilere diploma ve Hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in verdiği hediyelerin takdimi ile sona erdi. Haber Merkezi