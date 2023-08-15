YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasının önemli göstergelerinden biri olan uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen iş ve işlemler konusunda ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda YÖK ile Dışişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı arasında görüşmeler gerçekleştirildiği aktarılan yazıda, görüşmelerde uluslararası öğrencilere ilişkin yapılan bazı işlemlerin daha hızlı ve daha güvenilir olması için uluslararası öğrencilere kabul mektubu verilmesi, vize kayıt, ikamet gibi işlemlerin yapılmasında dijital imkânlardan daha fazla yararlanılması hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

KAYITLAR ÜNİVERSİTELERİN SİSTEMLERİNDE SAKLANACAK

Varılan mutabakat gereğince bundan sonra uluslararası öğrenciler için düzenlenecek kabul mektupları, ilgili kurumların doğrulayabilmeleri için oluşturulan internet servisi aracılığıyla YÖK Bilgi Sistemine (YÖKSİS) iletilecek.

YÖKSİS tarafından verilecek "Kabul Mektup Numarası" kaydı belgede yer alacak. Kabul mektubu süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla yapılan tüm işlemler ile işlemi gerçekleştiren kişilere ait kayıtlar üniversite sistemlerinde saklanacak.

Ayrıca Türkiye'ye yeni gelmiş ve henüz "Yabancı Kimlik Numarası" almamış kayıtlı öğrencilerin YÖKSİS'e bildirimleri esnasında "987" ile başlayan YÖK Öğrenci Numarası alındığı için işlem sırasında belge türü ve belge numarasının bildirilmesi zorunlu olacak.

UYGULAMA KILAVUZU HAZIRLANDI

Öte yandan halen YÖK öğrenci numarası ile YÖKSİS'te kayıtlı kişilerin bilgileri de güncelleniyor. Buna göre, uluslararası öğrencilere yönelik tesis edilecek işlemlerde yapılan güncellemelere ilişkin uygulama kılavuzu hazırlandı. İlgili öğrencilere yönelik iş ve işlemler bu uygulama kılavuzuna göre yapılacak. AA