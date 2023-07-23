İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde bulunan camiler ile Kur’an Kurslarında çocuklara yönelik yan Kur’an kursu düzenleniyor.

2023 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim ve öğretim tek dönem halinde 3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, “Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından belirlenen kriterler ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaz Kur’an Kurslarında çocuklarımıza dini eğitim vereceğiz” dedi.

ÖĞRENCİLERE İKRAM

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü, yaz döneminde ilçede bulunan kuran kurslarında eğitim gören çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. İlçe Müftülüğü ilçe genelindeki camilerde devam eden yaz kuran kursunda eğitim alan öğrenciler meyve suyu, kek, dondurma ve çeşitli ikramlıklar dağıtmaya devam ediyor.

Çocukların milli ve manevi duygularla yetişmesinin önemine vurgu yapan İlçe Müftüsü Çolak, “Bugünün çocukları, yarın bu ülkede söz sahibi olacaklar. Onlar gelecekte bu ülkeye yön verecek, bu ülkenin kaderinde söz sahibi olacak insanlar. Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder düşüncesinden hareketle bizlerde, yarınımızın teminatı çocuklarımızın milli ve manevi duygularla yetişmesini istiyoruz. Okullarında aldıkları temel eğitimlerin yanında, yaz tatillerini böylesine anlamlı bir faaliyet içerisinde geçiren tüm yavrularımızı kutluyorum. Bizlerde İlçe Müftülüğü olarak onlara ikramlarda bulunarak yanlarında olmak istedik. Bu anlamda kuran eğitimi alan kıymetli çocuklarımızı ve onların eğitimine katkı sunan görevlilerimizi kutluyorum” dedi. Yasin Nazım Kayhan