Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirildi.

Kur'an Kursunu ziyaret eden ve yarışma hakkında açıklamada bulunan Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, “Yarışmaya katılan ve dini bilgiler öğrenmek, dürüstlük, doğruluk, hak ve adalet, güzel ahlak gibi değerlerimizi özümsemek için çaba sarf etmek büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışmaya katılanlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kur'an Kursunu ziyaret eden İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve hayata tatbik etmenin önemine değinerek, yarışmada başarılı olan öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Dini bilgiler yarışmasına katılmaları sebebiyle tüm öğrencileri tebrik eden İl Müftü Yardımcısı Balcıoğlu, yarışmanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kur’an Kursu Öğreticisi Tuğba Uğur'a teşekkür etti. Programa Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Çınar 'da katıldı. Haber Merkezi