LGS tercih başvurularının başlamasının ardından adaylar nasıl tercih yapacağını araştırıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, adayların kafasındaki karışıklığı giderecek bir açıklama yaptı.

Müdür Yoldaş açıklamasında, “Özel okul ya da yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kaydını yaptıran öğrencilerin tercih işlemleri bakanlık tarafından otomatik olarak iptal edilecektir. Açıklanan kılavuzlar doğrultusunda öğrenci hem tercih yapıp hem de yetenek sınavına başvurabilir. Henüz tercihler devam ederken yetenek sınavı sonuçları yetenek sınavını kazananlar yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kaydını yaptırabilir ve tercihleri iptal edilir. Bir öğrencinin yetenek sınavını kazanamama durumunda ise tercihleri iptal edilmez ve tercihlerine göre yerleştirmesi yapılır. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e- Okul üzerinden yapılacaktır. Tercihler sisteme işlendikten sonra öğrenci velisi mutlaka bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünde onaylama işlemi yapmalıdır. 3 Tercih Grubu; 1. Yerel yerleştirme tercih grubu 2. Merkezi yerleştirme tercih grubu 3. Pansiyonlu okullar tercih grubu. En fazla tercih hakkı; Yerel yerleştirmede en fazla 5, merkezi yerleştirmede en fazla 10, pansiyonlu okullarda en fazla 5 olmak üzere öğrenciler toplamda 20 okul tercih edebilecektir” şeklinde konuştu.

“3 KAYIT ALANI BULUNUR”

Yerel yerleştirme hakkında bilgi veren Yoldaş, “İlk olarak yerel yerleştirme tercihi yapılmaktadır. Yerel yerleştirme tercih grubunda tüm öğrencilerin en az 1 okul yazması zorunludur. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 sıradaki okulun kayıt alanından olması zorunludur. Yerel yerleştirme tercih listesinde aynı okul türünden en fazla 3 okul yer alabilir. Yerel yerleştirme tercih ekranında 3 kayıt alanı bulunur. Kayıt Alanı: Öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu bölgedeki okulları. Komşu Kayıt Alanı: Öğrencinin ikametine komşu olan bölgedeki okulları. Diğer Kayıt Alanı: Öğrencinin ikametine göre ilçe/il dışındaki okulları gösterir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ilk olarak kendi kayıt alanındaki öğrencileri alır, sonra komşu kayıt alanındaki en son diğer kayıt alanındaki öğrencileri alır” dedi.

“KISITLAMA YOK”

Merkezi yerleştirme ve birçok konuda öğrencileri bilgilendiren Yoldaş, “Merkezi yerleştirme tercih grubunda sadece LGS'ye giren yani sınav puanı olan öğrenciler tercih yapabilir. Bu grupta herhangi bir kısıtlama yoktur. Öğrenciler Türkiye'nin istedikleri yerinden sınavla öğrenci alan okulu tercih listesine ekleyebilir. Ve aynı tür kısıtlaması da yoktur. Öğrenciler istedikleri türden okulları, istedikleri kadar yazabilirler. Öğrenciler bu grupta hiç yapmayabilirler. Sistem öğrencileri yerleştirirken aşağıdaki sıralamayla öğrencilerin tercih listelerini inceler; Birincisi merkezi yerleştirme tercih listesi, ikincisi yerel yerleştirme tercih listesi, üçüncüsü Pansiyonlu okullar tercih listesi. Sonuçlar www.meb.gov.tr adresinden 24 Temmuz tarihinde açıklanacaktır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar, açık liseler ve özel okullar haricindeki diğer okullara kayıtlar e-okul tarafından otomatik olarak yapılacaktır” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi