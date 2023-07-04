Yozgat genelinde 189 merkezde 78 rehber öğretmen, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonucu ile tercih yapacak öğrencilere destekte bulunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise adaylarına yönelik 81 ilde ve ilçe merkezlerinde "tercih danışmanlığı" hizmeti başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tercih Danışmanlığı" hizmeti ile öğrenciler bilmediklerini danışmanlardan öğrenecek.

Yetkililerinden alınan bilgiye göre, 19 Temmuz'a kadar sürecek LGS tercih sürecinde, Yozgat genelinde 189, merkezde ise 78 rehber öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik görev yapacak.

Açıklanacak olan takvim doğrultusunda ise Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Danışmanlığının da başlayacağı söylendi. Bu kapsamda 116 merkezde 61 rehber öğretmen görev alarak öğrencilere tercih süresinde danışmanlık yapacak.

“TERCİH MERKEZLERİMİZE BEKLİYORUZ”

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı konu ile ilgili açıklamada bulundu. Yazıcı, “Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Tercih Danışmanlığı 3-19 Temmuz tarihleri arasında Yozgat genelinde 189 merkezde 78 rehber öğretmeninin desteğiyle Müdürlüğümüz tarafından kurulan komisyonlarınca öğrencilerimize hizmet verecek olup, yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde ''www.meb.gov.tr'' adresinde ilan edilecektir. Açıklanacak olan takvim doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Danışmanlığı da başlayacak olup, 116 merkezde 61 rehber öğretmenimiz görev alarak öğrencilerimize tercih süresinde danışmanlık yapacaklardır. Komisyonlarda görev alan meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, tercih yapacak tüm öğrencilerimizi tercih merkezlerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

DANIŞMANLAR, ÖĞRENCİLERE REHBER OLACAK

Tercih danışmanlığı süresince, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş̧ sürecinde rehberlik edilecek.

Tercih edilecek liselerin, özel durumu olan öğrencilere ilişkin koşulları detaylı olarak aktarılacak. Öğrenci ve velinin birbirlerinden farklı istek ve beklentilerinin olabileceği göz önünde bulundurularak bu durumun bütünsel bir bakış̧ açısıyla değerlendirilmesi sağlanacak. Öğrenci ve velilerin bu çerçevede yönlendirilmesi rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarla sağlanacak.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

MERKEZİ VE YEREL YERLEŞTİRME YAPILACAK

LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından dün başlatılan tercih başvuruları, 19 Temmuz'a kadar yapılacak. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı. AA/Haber Merkezi