Yozgat Şehir Hastanesinde 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine ara verilmesiyle staja başlayan öğrencilere uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla eğitim birimi koordinatörlüğünde planlanan oryantasyon eğitim programının ilki düzenlendi.

Oryantasyon eğitim programında; Eğitim Birim Sorumlusu Emine Karaca ve Selda Karabulut tarafından hastanenin ve yöneticilerin tanıtımı, hastanenin misyonu, vizyonu, temel değerleri, staj süreciyle ilgili genel bilgiler, stajyerlerin hastanede uyması gereken hastane içi kurallar, kurum kültürü, iletişimde dikkat edilecek hususlar, hasta güvenliğinin sağlanması, hasta transferi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hasta mahremiyeti ve hasta bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konularında eğitimler verildi.

Yozgat Şehir Hastanesinde bir gün süren oryantasyon eğitimine Önlisans ve Lisans düzeyi stajyer öğrenciler katıldı. Haber Merkezi