Yatılı Hafızlık Kuran Kurslarında okuyan öğrencilere yönelik olarak internet kullanımı, internette bizleri bekleyen tehlikeler, siber suçlarla ilgili eğitim verildi. Emniyet ekipleri tarafından kuran kursu öğrencileri bilgilendirdi.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Güçlü parolalar oluşturun, belirli periyotlarla değiştirin, İki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın, Farklı konumlardan giriş yapıldığını tespit ederseniz çıkış yapın ve şifrenizi değiştirin, Hesabınıza bağlı uygulamaları denetleyin, Paylaşımlarınızın gizliliğini düzenleyin, Ortak cihazlardan çıkış yapın, Konum bilgilerinizin gönderilerinizde paylaşmayın, Bilmediğiniz hesaplardan gelen linkleri açmayın. Yaptığınız yorumlara dikkat edin. Hiçbir kimsenin kişilik haklarına saygısızlık ve saldırı anlamına gelebilecek yorumlar yapmayın. Hakaret etmeyin. Tanımadığınız bilmediğiniz paylaşımları beğenmeyin ve kendi sayfalarınızda paylaşmayın, Ev internetinizi ve cep internetinizi hiçbir kimse ile paylaşmayın. Şifrelerinizi vermeyin” ifadelerine yer verildi.

Emniyet ekipleri siber saldırılarda yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri aktardı; “Zorbaları engelleyin, Kanıtları silmeyin, Karşılık vermeyin, Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın, Ortak ağlardaki hesaplardan çıkış yapın.”

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış; “Emniyet Müdürlüğü tarafından internet kullanımı, internette bizleri bekleyen tehlikeler, siber suçlar konularında bilgilendirme yapan polis arkadaşlarımıza Sorgun İlçe Müftülüğü olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir