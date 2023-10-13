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Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8’inci sınıf öğrencileri unutulmadı.

Bu yıl sınav hazırlığı içerisinde olacak 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Müdürü Aksoy, moral ve motivasyon kazanmaları amacıyla kahvaltı programı düzenledi. Düzenlen kahvaltı programını Kaymakam Tahir Ardal’da katılım sağladı.

Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri ile kahvaltıda bir araya gelen Aksoy, öğrenciler ile sohbet ederek sınav hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Her zaman olduğu gibi bundan sonrada öğrencilerin yanlarında olmaya devam edeceğini belirten Aksoy, “Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerimizle yoğun geçecek denemeler ve sınavlar öncesi moral ve motivasyon kazanmaları amacıyla kahvaltı yaptık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hoş sohbetleriyle neşeli anların yaşandığı kahvaltıya İlçe Kaymakamımız Tahir Ardal’da katılım sağladı. Öğrencilerimizin motivasyonlarını olumlu yönde etkilemeye çalışan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımız Tahir Ardal’a teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)