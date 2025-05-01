Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, yaz tatilinin öne çekilmesinin şu an için gündemde olmadığını belirtti.

Bakan Tekin, aynı zamanda zorunlu eğitim süresi ve eğitim sistemine dair tartışmalara ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Tekin, TRT Haber kanalında katıldığı canlı yayında, Türkiye’deki eğitim gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, okulların erken kapanmasıyla ilgili yapılan tartışmalar hakkında şunları söyledi: "Okulların 180 iş günü boyunca açık olması gerektiğini biliyoruz. Erken tatil yapmak ve okulların başlangıcını erkene almak, tamamen önümüzdeki yılın hesaplamalarına dair bir konu. Bu yılın eğitim takvimi bu şekilde belirlenmiş ve bu yıl için herhangi bir değişiklik planlamamız bulunmamaktadır."

Tekin, "Bilmeyenler erken tatil yapılmasını öneriyorlar, ancak bu hukuki olarak mümkün değil. Okulların açılışını erkene almak başka bir konu; bu, gelecek yılın takvimini ilgilendiriyor. Bu yıl için ise, eğitim yılı boyunca belirlenen 180 iş günü dolmadan okul tatil edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, okulların açılış ve kapanış tarihleri arasında yer alan sınav takvimlerinin de, yükseköğretime geçiş ve ortaöğretime geçiş sınavları da dahil olmak üzere, belirli bir takvime göre planlandığını vurgulayan Tekin, bu takvimde herhangi bir değişikliğe gitmeyi düşünmediklerini söyledi.

“BAYRAM SONRASI İKİ HAFTALIK TATİL ZATEN VARLIK GÖSTERİYOR”

Bakan Tekin, okulların erken kapanmasına dair önerilerin ardından gelen tartışmalara ilişkin olarak, "Zaten bayram sonrası 2 hafta tatil söz konusu. Yani, birkaç günün dışında, bu tür bir değişiklik yapılması söz konusu olamaz. Gündemimizde böyle bir konu bulunmamaktadır." dedi. Ayrıca, erken tatil için yapılan çağrıları eleştirirken, bu tür tartışmaların eğitimin aksamaması adına gereksiz olduğunu dile getirdi.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KONUSUNDAKİ TARTIŞMALARA DEĞİNİLDİ

Bakan Tekin, Türkiye’nin eğitim sistemi ve zorunlu eğitim süresine yönelik yapılan tartışmalara da değindi. Ülke genelinde yükseköğretime erişim oranlarının artmasının, özellikle sanayi ve hizmet sektöründe nitelikli eleman ihtiyacı konusunda bazı eleştirileri beraberinde getirdiğini belirtti. Tekin, lise sonrası üniversiteye devam oranının yüksek olmasının, sektörde aranan nitelikli iş gücünün azalmasına yol açtığına dair yorumlara katıldıklarını söyledi.

Bu bağlamda, zorunlu eğitimin süresi ile ilgili herhangi bir yasal değişiklik yapılması için henüz karar alınmadığını belirten Bakan Tekin, bu konuda yürütülen tartışmaları dikkatle takip ettiklerini ifade etti. "Sanayi odalarında ve ticaret odalarında konuya dair bazı formüller tartışılmaktadır. Biz bakanlık olarak bu tartışmaları titizlikle izliyoruz. Eğer bu tartışmalardan, üzerinde uzlaşılan bir öneri çıkarsa, bunu Cumhurbaşkanımızla ve kabineyle istişare ederek değerlendireceğiz" dedi.