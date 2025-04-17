2019 yılında uygulamaya alınan iki ara tatil sistemi yeniden değerlendirmeye alınırken, yaz tatilinin süresinin kısaltılması ve yarıyıl tatilinin uzatılması gibi radikal değişikliklerin gündemde olduğu bildirildi.

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde yaklaşık 20 milyon öğrenciyi doğrudan ilgilendiren eğitim-öğretim takvimiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Özellikle sosyal medyada gündeme gelen iddialar sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademisyenler, sektör temsilcileri ve eğitim paydaşlarıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi.

2019'DA BAŞLAYAN ARA TATİL UYGULAMASI YENİDEN TARTIŞILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılında eğitim takvimine yönelik önemli bir değişiklik yaparak Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil uygulamasını başlatmıştı. Bu uygulamayla birlikte öğretim yılı, güz, kış ve bahar olmak üzere üç döneme ayrılmış; öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ara dinlenme imkânı oluşturulmuştu.

Söz konusu uygulama kamuoyunda geniş yankı bulurken, dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, ara tatillerin gerekçesini “Bilimsel araştırmalar, öğrencilerin belirli dönemlerde eğitime ara vermesinin öğrenme verimini artırdığını ve bilgilerin kalıcılığını sağladığını gösteriyor” sözleriyle açıklamıştı. Ayrıca Selçuk, uzun yaz tatillerinin yol açtığı "yaz unutması" etkisinin bu sistemle azaltılabileceğini belirtmişti.

YENİ DÜZENLEMELER MASADA: YAZ TATİLİ KISALABİLİR, YARIYIL TATİLİ UZAYABİLİR

Eğitim çevrelerinden ve kamuoyundan gelen çeşitli geri bildirimler doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni bir tatil planlaması üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut sistemdeki Kasım ve Nisan ara tatillerinin kaldırılması, yerine yarıyıl tatilinin bir aya çıkarılması yönünde hazırlık yapılıyor.

Bu çerçevede, yıl boyunca eğitim-öğretimin kesintiye uğramadan daha planlı şekilde sürdürülmesi ve öğrencilerin uzun dinlenme süreleriyle psikolojik olarak desteklenmesi hedefleniyor. Eğitim takviminde yapılacak bu değişikliklerin, öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarını da etkileyebileceği bildirildi.

YAZ TATİLİ SÜRESİ 2,5 AYDAN 1 AYA DÜŞEBİLİR

En dikkat çeken başlıklardan biri ise yaz tatilinin süresiyle ilgili. Şu an için yaklaşık 11 haftayı bulan yaz tatilinin, Temmuz ortasından Ağustos ortasına kadar olan bir ayla sınırlandırılması gündemde. Eğitim uzmanları, uzun yaz tatillerinin öğrencilerde akademik unutkanlığa yol açtığını belirterek, sürenin kısaltılmasının faydalı olacağını savunuyor.

Bu konuda sadece pedagojik değil, ekonomik ve sosyal etkenler de göz önünde bulunduruluyor. Özellikle turizm sektörü, yaz aylarının ekonomik canlılık açısından kritik olduğunu vurgularken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili turizm sektörü temsilcileriyle istişare sürecinde olduğu ifade ediliyor.

EKONOMİK BOYUTU DA GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Türkiye'de eğitim takvimindeki tatillerin, iç turizme ciddi katkı sağladığı biliniyor. Ara tatiller, kış ve bahar dönemlerinde hareketliliği artırırken, yaz tatili ise özellikle sahil bölgeleri başta olmak üzere birçok kentin ekonomisine doğrudan etki ediyor. Bu nedenle, yapılacak her türlü değişikliğin yalnızca eğitim değil, ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkilerinin de analiz edilmesi bekleniyor.

MİLYONLARCA AİLE KARARI BEKLİYOR

Yapılması planlanan yeni düzenlemelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevirdi. Yeni eğitim-öğretim yılının planlamasına yön verecek takvimin önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.