2022-2023 eğitim ve öğretim yılının Cuma günü sona ermesi ile birlikte kırtasiyecilerden ve kitapçılardan öğrencilere kitap tavsiyeleri verildi.

Okulların yaz tatili dönemine girmesine kısa bir süre kala kırtasiyeciler ve kitapçılar, ilkokul öğrencilerinin eğitici öğretici kitaplarla vakitlerini değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Öğrenci yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girmeye hazırlanırken kitabevi çalışanları ilkokul öğrencilerinin tatil dönemini boş geçirmemesini istiyor.

Yozgat’ta kırtasiyeciler ve kitapçılar, öğrencilerin karne alma sevincini yaşadıktan sonra hem tatil yapıp hem de öğretici kitaplarla vakit geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Yaz tatilinde değerlendirilmek üzere okuma ve boyama kitapları satışında hareketlilik yaşandığını ifade eden kırtasiyeciler ve kitapçılar, “Yozgat’ta yaklaşık ortaokulda 21 bin 395, ortaöğretim kademesinde 23 bin 551 öğrenci karnesini alacak. Durum böyle olunca da velilerde çocuklarının yaz tatilini boş geçirmemesini istiyor. Okulların tatile girmesine birkaç gün kala veliler öğrenciler ile birlikte gelerek istedikleri kitaplardan satın alıyorlar. Yazın öğrencilerimizin kitapçılara gelerek eğitici öğretici kitaplardan alarak uzun tatil sürecinde yararlanmasını istiyoruz. Tatili boş geçirmesinler. Okuma alışkanlıklarını geliştirsinler. Biz kitap satmaktan ziyade çocuklarımızın okuma alışkanlarının gelişmesini de temenni ediyoruz” şeklinde konuştu. Haber Merkezi