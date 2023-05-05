Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen ücretsiz yardımcı kaynak kitapları lise ve ortaokul öğrencilerine dağıtılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan Fatma Temel Turhan Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere yardımcı kaynak kitap destek paketini dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in selamını öğretmen ve öğrencilere ileten Yazıcı, "Bakanlığımızca öğrencilerimizin yardımcı kaynak ihtiyacının giderilmesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek adına atılan önemli bir adım. Öğrencilerimiz, ders kitaplarının yanında bu yıl ilk defa yardımcı kaynaklarını da hazır olarak sıralarında buldu. Bakanlığımızca 8’inci ve 12’nci sınıflara yönelik ve tüm öğrencilerimize ücretsiz dağıtılan yardımcı kaynaklar, muhteviyat açısından da oldukça önemli" diye konuştu. Haber Merkezi