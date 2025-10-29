Öğrencilere Anlamlı Ödül

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında öğrenciler arasında resim, şiir ve kompozisyon dallarında “Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete” konulu yarışma düzenledi.

İl genelindeki öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı.

Yarışma sonuçlarına göre: “Resim (İlkokul) dalında TOKİ Mevlana İlkokulu öğrencisi Miray Begüm Çay, Resim (Ortaokul) dalında Merkez Ortaokulu öğrencisi Zeynep Şura Tiftik, Şiir dalında Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrencisi Elif Yener, Kompozisyon dalında ise Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrencisi Sultan Zümra Şaşmaz merkez ilçe birincisi oldu.”

Dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden aldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Yasin Nazım Kayhan