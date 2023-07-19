Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak Köyü Kur'an Kursu, Sırçalı Kasabası Kur'an Kursu, Yamaçlı Kasabası Kur'an Kursu ve Yenipazar Kasabası Aşağısarıkaya Mahallesi Kur'an Kursu olmak üzere Kur'an Kurslarında ders gören öğrencilere AFAD Farkındalık eğitimi düzenlendi.

Yozgat AFAD yetkilileri tarafından düzenlenen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı şekilde ele alındı. Afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı. Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla düzenlenen eğitimin ardından; deprem anı çök-kapan-tutun uygulaması ve tüm personelin katılımıyla bina tahliye tatbikatı yapıldı. Alpaslan Demir