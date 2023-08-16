Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla açılan yaz okullarında öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Velilerin destekleriyle de düzenlenen yaz okullarında öğrenciler hocalar eşliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Yaz okulları ziyaretleri kapsamında Yavuhasan ortaokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrenciler ile sohbet ederek etkinliklere katıldı.

Öğrencilerin dolu dolu bir yaz tatili geçirmeleri için çeşitli kurslar düzenlenmeye devam edeceklerinin altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğrencilerimiz eğitim hayatlarında bir dönemi geride bıraktılar ve yeni bir dönemin başlamasına da az bir vakit kaldı. Bizlerde öğrencilerimizin yaz tatillerinin dolu dolu geçirmeleri adına yaz okullarımızı açtık. Sevgili yavrularımız yaz okullarında hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Yavuhasan Ortaokulunda devam yaz okulunu ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya geldik. Sevgili yavrularımızın akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla açmış olduğumuz yaz okuluna hem öğrenci ilgisinin hem de veli desteğinin de olduğunu görmek çalışmalarla ilgili ümidimizi artırmaktadır. Tatil döneminde öğrencilerimizin becerilerinin gelişmesi için çaba gösteren idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz” dedi. Selma Şahin