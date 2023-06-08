Samsun’da Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde lise öğrencileri atık malzemelerden ilginç şapkalar yaptı. Yaptıkları şapkaları defilede sunan öğrenciler geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Kurumlar meydanda kurdukları stantlarda kendi faaliyetlerini anlatırken çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla okullar ise bir takım gösteriler düzenliyor. Sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde ilk olarak Şehit Vural Akdeniz İlkokulu öğrencileri geri dönüşüm plastik, karton, kumaş malzemelerinde yaptıkları kostümlerle defile yaptı. Akabinde Canik Düzardıç İlkokulu öğrencileri ‘Çimen’ ismini verdikleri tiyatro gösterisi sundu. Tiyatro gösterisinde çevresini kirleten, akabinde yaşadığı olaylarla çevreye daha duyarlı biri olan çocuğun hikâyesi anlatıldı. Minik öğrencilerin gösterileri büyük alkış topladı.

Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler ise çevreden topladıkları ilaç kutuları, deniz kabukları, pet ve cam şişlerden şapka yaptı. Yaptıkları bu şapkalarla podyuma çıkan öğrenciler haftalardır bu şapkaları yapmak için uğraştıklarını ve atık malzemelerin yaşama tekrar kazandırılabildiğine dikkat çekmek için bu defileyi gerçekleştirdiklerini belirttiler. İHA