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Akdağmadeni Kaymakam Mehmet Tahir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri okul koridorunda koydukları kumbara ile İsrail’in saldırısı altındaki Gazzeliler için yardım topluyorlar.

İsrail’in saldırısı altındaki Gazzeliler için Türkiye’nin dört bir yanında yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ederken, kimileri kampanyaları düzenliyor, kimileri yardım kolileri hazırlarlarken, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde ise Kaymakam Mehmet Tahir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri harçlıklarını Gazze halkı için kurdukları kumbaraya attılar. ‘Bende Harçlığımı Gazze’ye gönderiyorum’ sloganı ile yola çıkan Ortaokul öğrencileri okul koridoruna kurdukları kumbaralar ile Gazze için para topluyorlar.

Kaymakam Mehmet Tahir İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Barış Ünal, okullarında Din Kültürü Öğretmeni Mehmet Karataş, kendisi ve Okul müdür yardımcısı Ahmet Akdoğan önderliğinde Okul Müdürü Emin Şahan’ın destekleri ile "Bende Harçlığımı Gazze'ye gönderiyorum" Projesi yaptıklarını söyledi.

Okul koridoruna kurulan kumbara ile öğrencilerin harçlıklarını Gazze için bu kumbaraya attıklarını dile getiren Ünal, toplanan paraların Kızalay’ın hesaplarına yatırılacağını ifade etti. Şimdiye kadar 6 bin lira civarında bir para toplandığının altını çizen Ünal, projenin devam ettiğini paralar toplandıkça Kızılay hesaplarına yatırılacağını sözlerine ekledi.