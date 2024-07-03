Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Ankara'da düzenlenen "26. Türkiye Polifonik Korolar Şenliği" yarışmasında "entonasyon, homojenlik ve koro tınısı başarı ödülü"nü alan öğrencileri makamında ağırladı.

Konu ile ilgili müdürlükten yapılan açıklamada, “Ankara'da düzenlenen ‘26. Türkiye Polifonik Korolar Şenliği’ne, Koro Şefi Gamze Karahasanoğlu yönetiminde katılarak vermiş olduğu konser ve yarışma sonucunda, jüri üyelerinden ‘entonasyon, homojenlik ve koro tınısı başarı ödülü’ alarak ilimizi başarıyla temsil eden Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerimiz, İl Millî Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınkaynak, öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik etti” denildi.