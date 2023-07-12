Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, 9 branşta açılan yaz spor okullarına şu ana kadar 1200 öğrencinin başvurduğunu söyledi.

Kayıtların devam ettiğini ifade eden Tunçer, "Geçen hafta içerisinde başlayan yaz spor okullarına öğrencilerimiz büyük rağbet gösteriyor. 4-18 yaş arası tüm öğrencilerimizin katılabileceği yaz spor okullarımızda atletizm, basketbol, jimnastik, futbol, voleybol, tekvando, hentbol, güreş ve yüzme branşlarında eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz müdürlüğümüze başvurarak bu okulların başlama saatleri ve günleri hakkında detaylı bilgi alabilirler" dedi.

Tunçer, kadınlara yönelik de fitness ve pilates kursu açtıklarını belirterek katılmak isteyenlerin ilçe müdürlüğüne başvurmalarını istedi. AA