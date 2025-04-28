Borsa İstanbul Şükran Ana İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından Boğazlıyan’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Duran Akdoğan, öğretmenler Zeynep Ersoy ve Dilek Aksoy, ayrıca 23 Nisan’da Dünya Çocukları gösterisinde yer alan öğrenciler, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, öğrenciler ve öğretmenler, 23 Nisan etkinliklerinin anlam ve önemine değinerek, okulun düzenlediği gösteriler hakkında bilgi sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ziyaret, öğrencilerin etkinliklere olan katkılarının takdir edilmesiyle son buldu.