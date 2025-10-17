Program kapsamında Hamaloğlu Camii’nde Şehit Hasan Hüseyin İmam Hatip Lisesi ve Yusuf Ziya Ortaokulu’ndan 80 öğrenci sabah namazında bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde camiye gelen öğrenciler, İlçe Müftüsü Abdullah Çolak’ın sohbetine katıldı. Çolak, gençlere sabah namazının manevi önemi, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesindeki rolü üzerine konuşma yaptı.

Namazın ardından öğrencilere ikramda bulunulurken, program sıcak ve samimi bir ortamda tamamlandı.

İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, sabah namazı buluşmalarının öğrenciler üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu belirterek, “Bu programlarla gençlerimizin camiyle bağlarını güçlendirmeyi, ibadet bilincini artırmayı hedefliyoruz. Katılım sağlayan öğretmenlerimize, öğrencilerimize, emeği geçenlere ve ikram sahiplerine teşekkür ediyorum. Mevla hepsinden razı olsun” dedi.

Muhabir: Selma Şahin